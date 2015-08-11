Генсек Совета Европы призвал тщательно расследовать дело об убийстве журналиста Расима Алиева

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал азербайджанские власти тщательно расследовать дело об убийстве журналиста Расима Алиева. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Т. Ягланда, размещенном на официальном сайте Совета Европы.

Генеральный секретарь СЕ отметил, что "потрясен убийством Расима Алиева".

"Я призываю власти Азербайджана в полной мере и оперативно расследовать это убийство и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.

Отметим, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00. В интервью, которое журналист Расим Алиев дал в больнице, он отметил, что был избит родственниками футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял расследование под личный контроль.