О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек Совета Европы: Необходимо укреплять взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией

Генсек Совета Европы: Необходимо укреплять взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией "Между Азербайджаном и Арменией должны быть начаты меры по укреплению взаимного доверия".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 19:02
Генсек Совета Европы: Необходимо укреплять взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией
Мария Пейчинович

"Между Азербайджаном и Арменией должны быть начаты меры по укреплению взаимного доверия".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович на осенней сессии ПАСЕ.

По ее словам, Совет Европы приступил к мерам по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией: "Меры по укреплению взаимного доверия важны и играют значимую роль на постконфликтном этапе. Но это возможно только при согласии обеих сторон".

Генеральный секретарь также коснулась роли женщин в этом вопросе: "Целесообразно вести дискуссии на темы, далекие от политики. Тема о роли женщин - одна из наиболее рекомендуемых тем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pan-European body calls for trust-building events between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке AŞ-nin Baş katibi: "Azərbaycan və Ermənistan arasında qarşılıqlı inam gücləndirilməlidir"

Экслюзивные новости

Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi