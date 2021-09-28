Генсек Совета Европы: Необходимо укреплять взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией

"Между Азербайджаном и Арменией должны быть начаты меры по укреплению взаимного доверия".

"Между Азербайджаном и Арменией должны быть начаты меры по укреплению взаимного доверия".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович на осенней сессии ПАСЕ.

По ее словам, Совет Европы приступил к мерам по укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией: "Меры по укреплению взаимного доверия важны и играют значимую роль на постконфликтном этапе. Но это возможно только при согласии обеих сторон".

Генеральный секретарь также коснулась роли женщин в этом вопросе: "Целесообразно вести дискуссии на темы, далекие от политики. Тема о роли женщин - одна из наиболее рекомендуемых тем".