Генсек Совета Европы: Нападения на дипломатические представительства неприемлемы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Report, об этом она написала в Twitter.
"Решительно осуждаю сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападения на дипломатические представительства неприемлемы. Выражаю свою солидарность с Азербайджаном и мои соболезнования жертвам", - сказала она.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.