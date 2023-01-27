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Генсек Совета Европы: Нападения на дипломатические представительства неприемлемы

Генсек Совета Европы: Нападения на дипломатические представительства неприемлемы Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 16:08
Генсек Совета Европы: Нападения на дипломатические представительства неприемлемы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Решительно осуждаю сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападения на дипломатические представительства неприемлемы. Выражаю свою солидарность с Азербайджаном и мои соболезнования жертвам", - сказала она.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке CoE Secretary General: Attacks against diplomatic missions are unacceptable

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