Генсек Совета Европы планирует обсудить с Баку и Ереваном вопрос подписания мирного договора

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе планирует в ближайшее время провести переговоры с руководством Азербайджана и Армении по вопросу мирного соглашения между сторонами.
Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом он заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества.
По его словам, в Совете Европы следят за развитием ситуации на Южном Кавказе.
Берсе напомнил, что поддерживает активные контакты с обеими странами и недавно провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анталье.
"Мирные переговоры между Баку и Ереваном имеют высокую важность. В следующем месяце я планирую провести переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам необходимо работать вместе, чтобы достичь наилучших решений для устойчивой стабильности в регионе", - отметил он.