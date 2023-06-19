Генсек: Совет Европы готов сделать все возможное для возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией

Совет Европы готов сделать все возможное для возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией и установления взаимного доверия.

Совет Европы готов сделать все возможное для возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией и установления взаимного доверия.

Как сообщает французское бюро Report, об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила в ходе выступления на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут только в результате переговоров лидеров двух стран: "Мы приложили усилия для создания взаимного доверия и диалога между двумя странами. Несколько недель назад наша высокопоставленная делегация посетила Азербайджан. В ближайшие дни наша делегация также посетит Армению. Однако самое главное - это возобновление переговоров между двумя странами. Лидеры обеих стран должны достичь мира".