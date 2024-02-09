Генсек СВМДА поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо президенту азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам искренние поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Это знаменательное событие еще раз продемонстрировало твердую веру и доверие азербайджанского народа к Вашему лидерству.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился больших успехов. Ваша успешная политика на основе, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, привела к динамичному развитию независимого, суверенного, современного Азербайджана.

Высоко оцениваю возрастающую роль и авторитет Азербайджана в международных связях как на региональном, так и глобальном уровне. Успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и проведение им предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) свидетельствуют о поддержке страной всеобъемлющего подхода в решении актуальных глобальных вызовов.

Я также признателен Вам за постоянную поддержку Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Приверженность Вашего превосходительства укреплению сотрудничества и диалога в регионе действительно заслуживает одобрения. С нетерпением ожидаю продолжения нашего сотрудничества по различным вопросам повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в частности, в области развития безопасных и эффективных систем транспортных коридоров, в которых Азербайджан осуществляет деятельность в качестве координатора.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в деятельности на высшем государственном посту и благополучия. Уверены, что Азербайджан под Вашим руководством продолжит путь развития и впредь будет вносить вклад в устойчивый мир и прогресс в стране и регионе".