President
О нас

Генсек СВМДА поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Генсек СВМДА поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо президенту азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 19:31
Генсек СВМДА поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам искренние поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Это знаменательное событие еще раз продемонстрировало твердую веру и доверие азербайджанского народа к Вашему лидерству.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился больших успехов. Ваша успешная политика на основе, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, привела к динамичному развитию независимого, суверенного, современного Азербайджана.

Высоко оцениваю возрастающую роль и авторитет Азербайджана в международных связях как на региональном, так и глобальном уровне. Успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и проведение им предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) свидетельствуют о поддержке страной всеобъемлющего подхода в решении актуальных глобальных вызовов.

Я также признателен Вам за постоянную поддержку Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Приверженность Вашего превосходительства укреплению сотрудничества и диалога в регионе действительно заслуживает одобрения. С нетерпением ожидаю продолжения нашего сотрудничества по различным вопросам повестки дня Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в частности, в области развития безопасных и эффективных систем транспортных коридоров, в которых Азербайджан осуществляет деятельность в качестве координатора.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в деятельности на высшем государственном посту и благополучия. Уверены, что Азербайджан под Вашим руководством продолжит путь развития и впредь будет вносить вклад в устойчивый мир и прогресс в стране и регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CICA chief congratulates President of Azerbaijan Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке AQEM-in Baş katibi Azərbaycan liderini təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi