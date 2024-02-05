Генсек СНГ: Приглашение на президентские выборы в Азербайджане - признак доверия

Наблюдения за подготовкой к президентским выборам на прошлой неделе свидетельствуют о том, что все идет планово, спокойно, организованно и, самое главное, в соответствии с законодательством Азербайджана.

Приглашение на президентские выборы в Азербайджане - признак доверия к Содружеству независимых государств (СНГ) как к организации.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам, выразив благодарность за приглашение на выборы.

По словам Лебедева, наблюдения за подготовкой к президентским выборам на прошлой неделе свидетельствуют о том, что все идет "планово, спокойно, организованно и, самое главное, в соответствии с законодательством Азербайджана".

Миссия СНГ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане работает в стране уже с 17 января, она находилась "в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией Азербайджана, с Министерством иностранных дел, а также с другими структурами, ответственными за организацию выборов".

"Мы очень признательны за приглашение на выборы. Это приглашение говорит о доверии к нам. Естественно, у нас есть желание оправдать это доверие. Кроме того, должен признаться, что это большая ответственность, потому что от нас ожидают объективную оценку выборов. У нас есть общая цель - сделать все для того, чтобы выборы были организованы так, чтобы избиратели - граждане Азербайджана, получили право на свободное выражение своей воли", - сказал он.