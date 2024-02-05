О нас

Генсек СНГ: Приглашение на президентские выборы в Азербайджане - признак доверия

Генсек СНГ: Приглашение на президентские выборы в Азербайджане - признак доверия Наблюдения за подготовкой к президентским выборам на прошлой неделе свидетельствуют о том, что все идет планово, спокойно, организованно и, самое главное, в соответствии с законодательством Азербайджана.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 12:08
Генсек СНГ: Приглашение на президентские выборы в Азербайджане - признак доверия

Приглашение на президентские выборы в Азербайджане - признак доверия к Содружеству независимых государств (СНГ) как к организации.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам, выразив благодарность за приглашение на выборы.

По словам Лебедева, наблюдения за подготовкой к президентским выборам на прошлой неделе свидетельствуют о том, что все идет "планово, спокойно, организованно и, самое главное, в соответствии с законодательством Азербайджана".

Миссия СНГ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане работает в стране уже с 17 января, она находилась "в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией Азербайджана, с Министерством иностранных дел, а также с другими структурами, ответственными за организацию выборов".

"Мы очень признательны за приглашение на выборы. Это приглашение говорит о доверии к нам. Естественно, у нас есть желание оправдать это доверие. Кроме того, должен признаться, что это большая ответственность, потому что от нас ожидают объективную оценку выборов. У нас есть общая цель - сделать все для того, чтобы выборы были организованы так, чтобы избиратели - граждане Азербайджана, получили право на свободное выражение своей воли", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MDB Baş katibi: “Azərbaycanda prezident seçkilərinə dəvət etimadın göstəricisidir”
Версия на английском языке CIS Secretary General: Invitation to presidential elections in Azerbaijan - sign of trust

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
3 февраля 2024 г. 16:04
В результате атаки на аэродром в Крыму погибли 10 российских военнослужащих
В результате атаки на аэродром в Крыму погибли 10 российских военнослужащих
2 февраля 2024 г. 17:57
Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов
Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов
1 февраля 2024 г. 10:32
Шпионский скандал с гражданами Франции в Баку обрастает новыми подробностями
"Шпионский скандал" с гражданами Франции в Баку обрастает новыми подробностями
31 января 2024 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi