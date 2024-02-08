Генсек СНГ: Нас впечатлила высокая явка на выборах в Азербайджане

Наблюдательную миссию впечатлила высокая явка и четко организованная работа членов избирательной комиссии на внеочередных выборах в Азербайджане.

Наблюдательную миссию впечатлила высокая явка и четко организованная работа членов избирательной комиссии на внеочередных выборах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом глава наблюдательной миссии от СНГ, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил на пресс-конференции.

Он напомнил, что наблюдатели миссии СНГ работали в Азербайджане на протяжении нескольких недель.

"Кроме четкой организации работы, мы обратили внимание на энтузиазм избирателей, который проявлялся в беседах. Все они говорили об изменениях, которые произошли в Азербайджане, и о том, что они с душой и сердцем участвуют в выборах",- сказал генсек СНГ.