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Генсек СНГ: Нас впечатлила высокая явка на выборах в Азербайджане

Генсек СНГ: Нас впечатлила высокая явка на выборах в Азербайджане Наблюдательную миссию впечатлила высокая явка и четко организованная работа членов избирательной комиссии на внеочередных выборах в Азербайджане.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 11:25
Генсек СНГ: Нас впечатлила высокая явка на выборах в Азербайджане

Наблюдательную миссию впечатлила высокая явка и четко организованная работа членов избирательной комиссии на внеочередных выборах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом глава наблюдательной миссии от СНГ, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил на пресс-конференции.

Он напомнил, что наблюдатели миссии СНГ работали в Азербайджане на протяжении нескольких недель.

"Кроме четкой организации работы, мы обратили внимание на энтузиазм избирателей, который проявлялся в беседах. Все они говорили об изменениях, которые произошли в Азербайджане, и о том, что они с душой и сердцем участвуют в выборах",- сказал генсек СНГ.

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Версия на английском языке CIS secretary general says 'impressed' by high turnout in elections in Azerbaijan

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