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Генсек СНГ: Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном

Генсек СНГ: Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном Содружество независимых государств (СНГ) является другом и партнером Азербайджана.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 11:38
Генсек СНГ: Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном

Содружество независимых государств (СНГ) является другом и партнером Азербайджана.

Как передает Report, об этом глава наблюдательной миссии от СНГ, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил на пресс-конференции в Баку.

"В ходе наблюдения за выборами мы не вмешивались во внутренние дела, проверяли объективность процесса. Мы всегда настроены доброжелательно к народу страны, потому что мы друзья и партнеры Азербайджана. Надеемся на то, что сотрудничество и дружба с Азербайджаном сохранится еще на долгие годы", - заявил Лебедев.

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Версия на азербайджанском языке MDB Baş katibi: “Azərbaycanla gələcək əməkdaşlığa ümid edirik”
Версия на английском языке CIS secretary general: 'We hope for further cooperation with Azerbaijan'

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