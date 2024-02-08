Генсек СНГ: Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном

Содружество независимых государств (СНГ) является другом и партнером Азербайджана.

Содружество независимых государств (СНГ) является другом и партнером Азербайджана.

Как передает Report, об этом глава наблюдательной миссии от СНГ, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил на пресс-конференции в Баку.

"В ходе наблюдения за выборами мы не вмешивались во внутренние дела, проверяли объективность процесса. Мы всегда настроены доброжелательно к народу страны, потому что мы друзья и партнеры Азербайджана. Надеемся на то, что сотрудничество и дружба с Азербайджаном сохранится еще на долгие годы", - заявил Лебедев.