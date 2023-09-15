Генсек СНГ: Координационный совет генпрокуроров - важный вектор взаимодействия стран СНГ

Сотрудничество в рамках координационного совета генеральных прокуроров представляет собой ключевой фактор в обеспечении безопасности и правопорядка в странах СНГ.

Сотрудничество в рамках Координационного совета (КС) генеральных прокуроров представляет собой ключевой фактор в обеспечении безопасности и правопорядка в странах СНГ.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, зачитанного Генпрокурором России Игорем Красновым на 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

В письме отмечается эффективное участие членов совета в реализации целевых межгосударственных программ в области укрепления безопасности.

"Хотел бы выразить благодарность членам совета за их эффективное участие в реализации целевых межгосударственных программ, направленных на укрепление безопасности. Особенно хотелось бы отметить высокий уровень взаимодействия и доверия между исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и секретариатом КС, что положительно сказывается на результатах нашей работы. Мы с удовлетворением отмечаем, что на повестке дня текущего заседания были рассмотрены меры по повышению качества профессиональной подготовки кадров и организации деятельности базовых организаций в интересах органов прокуратуры. Также, мы приветствуем работу по инвентаризации договорно-правовой базы Содружества Независимых Государств", - говорится в послании.

Кроме того, было подчеркнуто, что на заседании по всем обсуждаемым вопросам на заседании будут приняты согласованные решения, "которые станут очередным шагом на пути развития взаимовыгодного сотрудничества, создадут платформу для обмена мнениями и послужат дальнейшему развитию".