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Генсек СНГ: Азербайджан получил заслуженное признание в мире

Генсек СНГ: Азербайджан получил заслуженное признание в мире Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 19:40
Генсек СНГ: Азербайджан получил заслуженное признание в мире

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

День 18 октября 1991 года является особой датой в истории Азербайджанской государственности, когда азербайджанский народ сделал свой выбор в пользу дальнейшего суверенного развития.

За прошедшие годы Азербайджан получил заслуженное признание в мире, стал активным субъектом международных отношений, последовательно проводящим самостоятельную внешнюю политику.

Реализуемые под Вашим руководством преобразования в экономике, социальной и общественно-политической сферах способствуют дальнейшему развитию страны и росту благосостояния ее населения.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности, а народу Азербайджана - мира и процветания".

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Версия на азербайджанском языке MDB-nin Baş katibi: "Azərbaycan dünyada layiqli yerini tutub"

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