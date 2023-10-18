Генсек СНГ: Азербайджан получил заслуженное признание в мире

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report , в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

День 18 октября 1991 года является особой датой в истории Азербайджанской государственности, когда азербайджанский народ сделал свой выбор в пользу дальнейшего суверенного развития.

За прошедшие годы Азербайджан получил заслуженное признание в мире, стал активным субъектом международных отношений, последовательно проводящим самостоятельную внешнюю политику.

Реализуемые под Вашим руководством преобразования в экономике, социальной и общественно-политической сферах способствуют дальнейшему развитию страны и росту благосостояния ее населения.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности, а народу Азербайджана - мира и процветания".