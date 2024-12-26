Генсек ШОС выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера "Азербайджанских авиалиний".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я был потрясен известием о том, что пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» разбился на территории Казахстана, что привело к серьезным жертвам среди пассажиров и членов экипажа.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.