Генсек ШОС выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера "Азербайджанских авиалиний".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.
"Я был потрясен известием о том, что пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии» разбился на территории Казахстана, что привело к серьезным жертвам среди пассажиров и членов экипажа.
Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.