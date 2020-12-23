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Генсек ШОС поздравил президента Ильхама Алиева

Генсек ШОС поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2020 г. 19:56
Генсек ШОС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Дня Вашего рождения.

Благодаря Вашему высокому профессионализму и уникальному опыту, пониманию особенностей развития современных международных отношений Азербайджан сегодня продолжает уверенно наращивать свой внутренний потенциал, последовательно укреплять позиции на международной арене.

Искренне благодарен Вам за внимание и значение, которое Баку придает деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В преддверии празднования 20-летия создания ШОС хотел бы выразить Вам признательность за усилия, предпринимаемые Республикой в качестве партнера по диалогу и направленные на повышение авторитета ШОС в регионе и на международном пространстве.

Участие Азербайджана открывает широкие возможности для становления и развития конструктивного взаимовыгодного диалога по ключевым направлениям деятельности ШОС. Надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку в новом периоде нашей Организации.

Пользуясь настоящей возможностью, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых высоких достижений в Вашей ответственной деятельности на благо азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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