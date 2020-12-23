Генсек ШОС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Дня Вашего рождения.
Благодаря Вашему высокому профессионализму и уникальному опыту, пониманию особенностей развития современных международных отношений Азербайджан сегодня продолжает уверенно наращивать свой внутренний потенциал, последовательно укреплять позиции на международной арене.
Искренне благодарен Вам за внимание и значение, которое Баку придает деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В преддверии празднования 20-летия создания ШОС хотел бы выразить Вам признательность за усилия, предпринимаемые Республикой в качестве партнера по диалогу и направленные на повышение авторитета ШОС в регионе и на международном пространстве.
Участие Азербайджана открывает широкие возможности для становления и развития конструктивного взаимовыгодного диалога по ключевым направлениям деятельности ШОС. Надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку в новом периоде нашей Организации.
Пользуясь настоящей возможностью, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых высоких достижений в Вашей ответственной деятельности на благо азербайджанского народа".