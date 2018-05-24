Генсек ШОС поздравил Президента Азербайджана

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления по случаю национального Дня страны.

Сегодняшний Азербайджан является примером поступательного и динамичного движения вперед по пути развития и прогресса. Он успешно развивается во всех направлениях ради улучшения всех сторон жизни азербайджанского народа. В этом имеется и Ваша непреходящая заслуга.

Выстроенные на основе взаимных интересов отношения с партнерами, четкая внешняя политика Баку позволяют наращивать возможности страны, повышают его авторитет на международной арене.

Выражаю глубокую признательность за Ваше заинтересованное внимание к Шанхайской организации сотрудничества. Азербайджан как партнер по диалогу ШОС все чаще становится активным участником мероприятий на площадке ШОС. Свидетельством этого является недавнее проведение посольством Азербайджана в Пекине Дня культуры, который стал яркой акцией демонстрации национальных и традиционных ценностей, стремления азербайджанского народа жить в стабильном и экономически процветающем государстве.

Позвольте, Ваше Превосходительство, пожелать Вам доброго здоровья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во благо республики, а всем гражданам дружественного Азербайджана – мира и добра".