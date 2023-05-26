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Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана

Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 16:10
Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство,

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

За годы суверенитета Азербайджан добился больших успехов и сегодня позиционируется на мировой арене как авторитетное государство, проводящее независимую и миролюбивую внешнюю политику, активно развивающее сотрудничество с зарубежными партнерами в разных уголках земного шара и вносящее значительный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности.

Позвольте выразить Вам свою признательность за плодотворное сотрудничество в рамках организации и Ваше внимание к ее деятельности. Уже более семи лет Азербайджан является партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, принимает активное участие в ее мероприятиях и вносит свой достойный вклад в развитие организации.

Пользуясь случаем, искренне желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации намеченных планов, а народу Азербайджанской Республики - мира и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Azərbaycan liderini təbrik edib

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