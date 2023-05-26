Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Ваше превосходительство,
Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
За годы суверенитета Азербайджан добился больших успехов и сегодня позиционируется на мировой арене как авторитетное государство, проводящее независимую и миролюбивую внешнюю политику, активно развивающее сотрудничество с зарубежными партнерами в разных уголках земного шара и вносящее значительный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности.
Позвольте выразить Вам свою признательность за плодотворное сотрудничество в рамках организации и Ваше внимание к ее деятельности. Уже более семи лет Азербайджан является партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, принимает активное участие в ее мероприятиях и вносит свой достойный вклад в развитие организации.
Пользуясь случаем, искренне желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации намеченных планов, а народу Азербайджанской Республики - мира и процветания".