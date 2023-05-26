Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство,

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

За годы суверенитета Азербайджан добился больших успехов и сегодня позиционируется на мировой арене как авторитетное государство, проводящее независимую и миролюбивую внешнюю политику, активно развивающее сотрудничество с зарубежными партнерами в разных уголках земного шара и вносящее значительный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности.

Позвольте выразить Вам свою признательность за плодотворное сотрудничество в рамках организации и Ваше внимание к ее деятельности. Уже более семи лет Азербайджан является партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, принимает активное участие в ее мероприятиях и вносит свой достойный вклад в развитие организации.

Пользуясь случаем, искренне желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации намеченных планов, а народу Азербайджанской Республики - мира и процветания".