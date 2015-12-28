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    ​Генсек: ШОС готова подписать меморандум о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджану

    Меморандум может быть подписан уже в 2016 году

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова подписать меморандум о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджану.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев.

    Д.Мезенцев представил информацию министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о "важнейших задачах, которые были решены ШОС в уходящем году":

    "Да, было подчеркнуто, что удалось добиться нового уровня взаимодействия с наблюдателями, важным примером этому служит состоявшаяся в Чжэнчжоу (Китай) встреча глав правительств по формуле "6+6", где впервые Беларусь, ставшая наблюдателем, приняла равноправное участие в общей дискуссии. Я проинформировал министра о завершающейся работе и готовности подписать в начале следующего года меморандумы о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджану, Армении и Непалу".

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