​Генсек: ШОС готова подписать меморандум о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджану

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова подписать меморандум о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев.

Д.Мезенцев представил информацию министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о "важнейших задачах, которые были решены ШОС в уходящем году":

"Да, было подчеркнуто, что удалось добиться нового уровня взаимодействия с наблюдателями, важным примером этому служит состоявшаяся в Чжэнчжоу (Китай) встреча глав правительств по формуле "6+6", где впервые Беларусь, ставшая наблюдателем, приняла равноправное участие в общей дискуссии. Я проинформировал министра о завершающейся работе и готовности подписать в начале следующего года меморандумы о предоставлении статуса партнера по диалогу Азербайджану, Армении и Непалу".