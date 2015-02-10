Азербайджан подал заявку на получение статуса наблюдателя в ШОС

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан подал заявку на получение статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев напомнил, что наряду с Индией, Пакистаном и Ираном, уже подавшими заявки на полноправное членство в ШОС, еще несколько государств стремятся получить статус наблюдателей и партнеров по диалогу. Так, заявки на получение статуса наблюдателя подали Сирия, Беларусь, Армения, Азербайджан и Бангладеш.

В марте 2013 года, продолжил генеральный секретарь ШОС, поступила заявка от министра иностранных дел Украины на получение статуса партнера по диалогу. Затем, в июле 2014 года, такая заявка "была устно подтверждена".

"Нам очень важны и дороги эти обращения, внимание к деятельности организации. Это показатель того, что организация набрала авторитет и имеет влияние в регионе", - резюмировал Д. Мезенцев.