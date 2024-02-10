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Генсек Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева

Генсек Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 14:28
Генсек Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на почетный пост президента Азербайджанской Республики.

Я имел честь возглавлять делегацию Шанхайской организации сотрудничества для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. На нашу команду произвели глубокое впечатление эффективность, справедливость и инклюзивность, продемонстрированные в ходе выборов.

Ваше дальновидное руководство сыграло важную роль в обеспечении беспрецедентного роста Азербайджана в течение последних двух десятилетий. Ваши достижения в области экономического развития, инфраструктуры и социального обеспечения не только возвысили Азербайджан на мировой арене, но и послужили вдохновляющим примером для других стран. Уверен, что в течение нового президентского срока под Вашим руководством азербайджанский народ добьется еще больших успехов в государственном строительстве.

Азербайджанская Республика является партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества и важным членом "семьи ШОС". В этой связи хотел бы выразить признательность за активное участие Азербайджанской Республики в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, а также за Вашу твердую личную поддержку деятельности ШОС.

Ваше превосходительство, я выражаю нашу готовность тесно сотрудничать с Вами и правительством Азербайджана. Пусть крепкое и прочное партнерство между Шанхайской организацией сотрудничества и Азербайджаном продолжает крепнуть, способствуя взаимопониманию, миру и процветанию.

Благодарим за теплый прием, оказанный делегации наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества во время нашего визита в Азербайджан.

Еще раз поздравляю Вас с переизбранием. Пусть Азербайджанская Республика продолжает достигать новых высот под Вашим уважаемым руководством!".

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Версия на азербайджанском языке Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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