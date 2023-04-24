Генсек СЕ: семьи пропавших без вести в Первой Карабахской войне должны получить сведения о своих близких

Семьям пропавших без вести в Первой Карабахской войне лиц должны быть переданы сведения об их близких.

Семьям пропавших без вести в Первой Карабахской войне лиц должны быть переданы сведения об их близких.

Как передает французское бюро Report , такое мнение высказала Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе начавшейся в понедельник в Страсбурге весенней сессии.

По ее словам, как и во всех войнах, во время Первой Карабахской войны были пропавшие без вести: "Их семьи должны знать, что с ними случилось".

Генсек также сообщил, что Совет Европы активно работает над укреплением доверия между странами учреждения.

"Должно быть продолжение состоявшейся в марте стамбульской встречи между Азербайджаном и Арменией. Нам следует продолжить нашу деятельность в сфере восстановления доверия между двумя странами", - добавила глава Совета Европы.