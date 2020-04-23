Генсек СЕ попривествовал решение Верховного суда Азербайджана

Мария Пейчинович Бурич https://report.az/storage/news/0b23d4d3cb6072215780566bff688685/72647e26-1a9a-4e23-9f4c-20a0f08cc39b_292.jpg

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич поприветствовала решение Верховного суда Азербайджана касательно главы партии ReAL Ильгара Мамедова.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в заявлении генсека СЕ.

"Сегодняшний оправдательный приговор Ильгару Мамедову и Расулу Джафарову Верховным судом Азербайджана следует приветствовать. Совет Европы остается готовым к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном", - отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня Пленум Верховного суда рассмотрел дело председателя партии Ильгара Мамедова. Согласно решению, уголовное дело в отношении И. Мамедова было прекращено по оправдательным мотивам.Ему выплатят более 234 тысяч манатов в качестве компенсации за моральный ущерб.