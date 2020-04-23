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Генсек СЕ попривествовал решение Верховного суда Азербайджана

Генсек СЕ попривествовал решение Верховного суда Азербайджана

Мария Пейчинович Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич поприветствовала решение Верховного суда Азербайджана касательно главы партии ReAL Ильгара Мамедова. 

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в заявлении генсека СЕ.

"Сегодняшний оправдательный приговор Ильгару Мамедову и Расулу Джафарову Верховным судом Азербайджана следует приветствовать. Совет Европы остается готовым к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном", - отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня Пленум Верховного суда рассмотрел дело председателя партии Ильгара Мамедова. Согласно решению, уголовное дело в отношении И. Мамедова было прекращено по оправдательным мотивам.Ему выплатят более 234 тысяч манатов в качестве компенсации за моральный ущерб.

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