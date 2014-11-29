​Генсек СЕ не исключает возникновения новой "холодной войны"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Возникновение новой "холодной войны" не исключено, но избежать этого поможет урегулирование украинского кризиса, считает генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", после начала военных действий на Украине ситуация на мировой политической арене обострилась. Так, ранее глава МИД Белоруссии выразил мнение, что конфликт на Украине привел мир на грань новой "холодной войны". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что альянс абсолютно не хочет "холодной войны" с Россией.

"Я не думаю, что у нас сейчас уже "холодная война", такая же, которая была до 1989 года. Но мы можем получить "холодную войну", и поэтому сейчас надо приложить все усилия для того, чтобы урегулировать украинский кризис", — сказал Ягланд в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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