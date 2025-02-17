Генсек: Саммит ОТГ в Азербайджане в 2025 году станет площадкой для запуска новых инициатив

Неформальный саммит глав государств в Венгрии и 12-й официальный саммит в Азербайджане - два ключевых мероприятия ОТГ, запланированные на 2025 год.

Неформальный саммит глав государств в Венгрии и 12-й официальный саммит в Азербайджане - два ключевых мероприятия ОТГ, запланированные на 2025 год.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Казинформ заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

По его словам, упомянутые саммиты станут важными площадками для обсуждения ключевых решений и запуска новых инициатив, определяющих дальнейшее развитие организации.

"ОТГ вступает в новую фазу расширенного сотрудничества и стратегического роста, а 2025 год обещает стать годом значительного прогресса и более глубокой интеграции между тюркскими государствами", - отметил Омуралиев.

Генсек подчеркнул, что в целом в ОТГ намерены продолжить реализацию амбициозной повестки на 2025 год, сосредоточившись на стратегическом сотрудничестве.

"Нам удалось добиться значительного прогресса в таких областях, как экономика, транспорт, образование и туризм. Однако всегда есть потенциал для дальнейшего развития. В частности, мы продолжим работу по реализации решений, принятых на саммитах в Шуше и Бишкеке, в которых обозначены конкретные задачи и проекты, подлежащие завершению в 2025 году. Одним из приоритетов станет продолжение переговоров по Соглашению о свободной торговле в сферах инвестиций и услуг. Это важный шаг, который поможет устранить барьеры в экономическом взаимодействии и создать более интегрированное торговое пространство", - добавил он.

Омуралиев заявил, что ОТГ также продолжит расширять сотрудничество с международными организациями и региональными структурами, такими как ООН, ОИС, Африканский союз, АСЕАН и др.