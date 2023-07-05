Генсек САМ: Президент Азербайджана затронул актуальную тему последствий колониализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, затронул очень значимую тему колониализма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, затронул очень важную тему колониализма и его последствий в современном мире.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Союза арабского Магриба (САМ) Тайеб Баккуш заявил журналистам.

Т.Баккуш также отметил значимость проходящего сегодня в Баку заседания министров Координационного бюро ДН.

"Мероприятия, подобные этой встрече, безусловно, укрепят сотрудничество и интеграцию между членами организации и позволят совместно противостоять всем вызовам, с которыми они сталкиваются в современном мире",- сказал Тайеб Баккуш.