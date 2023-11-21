Генсек: Подготовка модельных законов - один из мощных инструментов сотрудничества ТюркПА

Подготовка модельных законов является одним из мощных инструментов сотрудничества, используемых Парламентской ассамблеей тюркоязычных государств (ТюркПА).

Подготовка модельных законов является одним из мощных инструментов сотрудничества, используемых Парламентской ассамблеей тюркоязычных государств (ТюркПА).

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сюрейя Эр заявил на конференции "15-летие ТюркПА: Опыт прошлого, сегодняшние реалии и перспективы".

Генсек отметил, что гармонизация законодательства, формирование единого правового пространства - основной элемент успешного интеграционного процесса:

"На эти цели направлена наша деятельность в сфере модельного законодательства. Она относительно молодая, но мы уже установили взаимовыгодные отношения с авторитетными региональными и международными организациями, заинтересованы в постоянном развитии этих отношений".