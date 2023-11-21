О нас

Генсек: Подготовка модельных законов - один из мощных инструментов сотрудничества ТюркПА

Генсек: Подготовка модельных законов - один из мощных инструментов сотрудничества ТюркПА Подготовка модельных законов является одним из мощных инструментов сотрудничества, используемых Парламентской ассамблеей тюркоязычных государств (ТюркПА).
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 15:56
Генсек: Подготовка модельных законов - один из мощных инструментов сотрудничества ТюркПА

Подготовка модельных законов является одним из мощных инструментов сотрудничества, используемых Парламентской ассамблеей тюркоязычных государств (ТюркПА).

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сюрейя Эр заявил на конференции "15-летие ТюркПА: Опыт прошлого, сегодняшние реалии и перспективы".

Генсек отметил, что гармонизация законодательства, формирование единого правового пространства - основной элемент успешного интеграционного процесса:

"На эти цели направлена наша деятельность в сфере модельного законодательства. Она относительно молодая, но мы уже установили взаимовыгодные отношения с авторитетными региональными и международными организациями, заинтересованы в постоянном развитии этих отношений".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Secretary General: Model laws - one of powerful tools of TurkPA co-op
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "TÜRKPA-nın əməkdaşlıq alətlərindən biri model qanunların hazırlanmasıdır"

Самое важное

Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"
21 ноября 2023 г. 14:22
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
21 ноября 2023 г. 10:35
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
21 ноября 2023 г. 10:32
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
21 ноября 2023 г. 09:48
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства
20 ноября 2023 г. 18:01
Еще 25 семей вернулись в село Забух Лачынского района
ФотоЕще 25 семей вернулись в село Забух Лачынского района
20 ноября 2023 г. 16:40
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне
20 ноября 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi