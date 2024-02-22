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Генсек: Председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее будет успешным

Генсек: Председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее будет успешным Под председательством Азербайджана Азиатская парламентская ассамблея (АПА) добьется успеха.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 10:31
Генсек: Председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее будет успешным

Председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) принесет успех организации.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди сказал в ходе 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

"Я уверен, что под мудрым и динамичным председательством Азербайджана АПА будет процветать и добьется успеха в ближайшие два года. Хотел бы заявить о нашей непоколебимой приверженности поддерживать председательство Азербайджана", - сказал он.

Генсек АПА также поблагодарил предыдущего председателя - Турцию за успешное выполнение своих обязанностей, что "внесло значительный вклад в миссию организации".

Сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

В рамках сессии будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: Azərbaycanın sədrliyi ilə Asiya Parlament Assambleyası uğur qazanacaq

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