Генсек Парламентской ассамблеи ОЧЭС выразил соболезнования Азербайджану

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уважаемый господин Президент. В связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау от имени Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества выражаем соболезнования Вам, народу Азербайджана и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.