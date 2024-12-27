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Генсек Парламентской ассамблеи ОЧЭС выразил соболезнования Азербайджану

Генсек Парламентской ассамблеи ОЧЭС выразил соболезнования Азербайджану Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 17:06
Генсек Парламентской ассамблеи ОЧЭС выразил соболезнования Азербайджану

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уважаемый господин Президент. В связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау от имени Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества выражаем соболезнования Вам, народу Азербайджана и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.

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