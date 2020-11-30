Генсек парламента Ирака направил письмо президенту Азербайджана

Генеральный секретарь парламента Ирака Серван А.Исмаил направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с подписанием соглашения о прекращении огня с Арменией и восстановлением Вашей территориальной целостности. Несомненно, это историческое соглашение о прекращении огня является важным этапом в установлении справедливости в регионе.
Я и наш многомиллионный народ гордимся Вашим сотрудничеством с другими лидерами, сыгравшими важную роль в реализации этого соглашения о прекращении огня под Вашим руководством.
Верю, что это соглашение обеспечит интересы обеих стран и всех народов в регионе".