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Генсек парламента Ирака направил письмо президенту Азербайджана

Генсек парламента Ирака направил письмо президенту Азербайджана Генеральный секретарь парламента Ирака Серван А.Исмаил направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
30 ноября 2020 г. 17:29
Генсек парламента Ирака направил письмо президенту Азербайджана

Генеральный секретарь парламента Ирака Серван А.Исмаил направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с подписанием соглашения о прекращении огня с Арменией и восстановлением Вашей территориальной целостности. Несомненно, это историческое соглашение о прекращении огня является важным этапом в установлении справедливости в регионе.

Я и наш многомиллионный народ гордимся Вашим сотрудничеством с другими лидерами, сыгравшими важную роль в реализации этого соглашения о прекращении огня под Вашим руководством.

Верю, что это соглашение обеспечит интересы обеих стран и всех народов в регионе".

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Версия на английском языке Secretary-General of Iraqi Parliament writes letter to Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке İraq Parlamentinin Baş katibi Azərbaycan Prezidentinə məktub yazıb

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