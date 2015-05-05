Генсек ПАЧЭС: Пришло время поднять статус Парламентской Ассамблеи

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Главной целью Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) является создание законодательной базы для крупных проектов, принимаемых самой организацией.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ПАЧЭС Асеф Гаджиев.

"Уже 7-8 лет обсуждается вопрос повышения статуса ПАЧЭС, так как согласно документам ПАЧЭС является частью ОЧЭС. Пришло время поднять статус Парламентской Ассамблеи, так как ни в одной стране мира ПА не является ветвью другой структуры. Поэтому в ОЧЭС будут созданы две структуры – на уровне министров и законодательная, то есть на уровне Парламентской Ассамблеи, и указанные структуры будут тесно сотрудничать друг с другом", - заявил А.Гаджиев.

Он отметил, что проекты, принимаемые ОЧЭС настолько велики, что возникла необходимость в создании законодательной базы посредством ПАЧЭС для них: "Именно поэтому в рамках ОЧЭС будут функционировать две структуры, независимые друг от друга и в то же время находящиеся в тесных связях".

Генсек подчеркнул, что главы делегаций шести стран, входящих в ПАЧЭС, выразили поддержку Азербайджану в вопросе повышения статуса ПАЧЭС.

"Думаю, что в ходе заседания главы делегаций этих стран также поддержат нас. Верю, что к концу года данный вопрос найдет свое решение", - отметил он.

А.Гаджиев также подчеркнул, что еще одним вопросом обсуждения в ходе проходящего сегодня в Баку заседания комитета будет избирательный кодекс, его различия и схожести в странах-членах ОЧЭС.

По его словам, в ходе заседания будет заслушан доклад главы турецкой делегации Ихсана Шенера, пройдут обсуждения и приняты рекомендации по поводу избирательного кодекса.

"Данные рекомендации ПАЧЭС будут направлены и утверждены в Генассамблее структуры, после этого они будут направлены в парламенты 12 стран-членов ПАЧЭС", - сказал генсек.