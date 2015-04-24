Генсек ПА ОЧЭС Асеф Гаджиев выступил с лекцией в Академии Публичного Управления при Правительстве Молдовы

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный Секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асеф Гаджиев выступил с лекцией перед профессорско-пре подавательским составом и студентами Академии Публичного Управления при Правительстве Республики Молдова. Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в Молдове, выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев поблагодарил руководство Академии за интерес проявленный к гостю и напомнил, что такие встречи и мероприятия посольства в Академии проводятся регулярно.

Последняя встреча состоялась 24 февраля, когда посольство Азербайджана в Молдове и Академия Публичного Управления при Правительстве Республики Молдова провели конференцию, посвященную 23-й годовщине геноцида в Ходжалы, в рамках которой прошла презентация книги молдавского ученого, доктора истории Руслана Шевченко "Армяно–азербайджанский конфликт: история и современность", изданной на государственном языке Республики Молдова.

Затем слово было предоставлено Генеральному Секретарю Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, академику Асефу Гаджиеву.

В своем выступлении он, в частности, рассказал о работе ПА ОЧЭС, о широких интеграционных процессах между странами региона. Особое внимание оратор уделил вызовам, с которыми сталкиваются эти страны, главным из которых является игнорирование международного права и применение двойных стандартов при разрешении территориальных конфликтов и защите прав человека. Именно это по "закону бумеранга" ставит мир перед новыми угрозами. Последние события в регионе - яркое тому подтверждение.

Асеф Гаджиев также отметил, что основной вопрос для Азербайджана на сегодня – это разрешение армяно-азербайдж анского нагорно-карабахс кого конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана с целью восстановления нарушенных прав 1 млн. азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев.

По окончании выступления Асеф Гаджиев ответил на многочисленные вопросы слушателей.