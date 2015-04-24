Генсек ПА ОЧЭС Асеф Гаджиев выступил с лекцией в Академии Публичного Управления при Правительстве Молдовы

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный Секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асеф Гаджиев выступил с лекцией перед профессорско-пре
Последняя встреча состоялась 24 февраля, когда посольство Азербайджана в Молдове и Академия Публичного Управления при Правительстве Республики Молдова провели конференцию, посвященную 23-й годовщине геноцида в Ходжалы, в рамках которой прошла презентация книги молдавского ученого, доктора истории Руслана Шевченко "Армяно–азербайджанский конфликт: история и современность", изданной на государственном языке Республики Молдова.
Затем слово было предоставлено Генеральному Секретарю Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, академику Асефу Гаджиеву.
В своем выступлении он, в частности, рассказал о работе ПА ОЧЭС, о широких интеграционных процессах между странами региона. Особое внимание оратор уделил вызовам, с которыми сталкиваются эти страны, главным из которых является игнорирование международного права и применение двойных стандартов при разрешении территориальных конфликтов и защите прав человека. Именно это по "закону бумеранга" ставит мир перед новыми угрозами. Последние события в регионе - яркое тому подтверждение.
Асеф Гаджиев также отметил, что основной вопрос для Азербайджана на сегодня – это разрешение армяно-азербайдж
По окончании выступления Асеф Гаджиев ответил на многочисленные вопросы слушателей.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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