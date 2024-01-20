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Генсек ОТГ выразил соболезнования по случаю трагедии 20 Января

Генсек ОТГ выразил соболезнования по случаю трагедии 20 Января Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января на своей странице в соцсети "X".
Внешняя политика
20 января 2024 г. 12:14
Генсек ОТГ выразил соболезнования по случаю трагедии 20 Января

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января на своей странице в соцсети "X".

Как передает Report, в публикации говорится: "В этот день, вошедший в историю как "Черный январь", мы вместе с нашими азербайджанскими братьями чтим память шехидов, отдавших свои жизни за независимость своей Родины, разделяя их скорбь".

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Версия на английском языке OTS Secretary-General shares post on January 20 tragedy
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi 20 Yanvar faciəsinin 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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