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Генсек ОТГ выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Генсек ОТГ выразил соболезнования Ильхаму Алиеву 15:12
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 15:24
Генсек ОТГ выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL недалеко от Актау в Казахстане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глубоко опечален известием о крушении вблизи казахстанского города Актау самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный. Этот инцидент, в результате которого погибло большое количество людей, является большой утратой для Азербайджана.

Выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и азербайджанскому народу, семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Эта трагедия глубоко потрясла весь тюркский мир и напомнила о важности единства и поддержки в минуты скорби. Мы солидарны с азербайджанским народом и разделяем Вашу скорбь в связи с этим печальным происшествием", - говорится в письме.

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Версия на английском языке OTS Secretary General expresses condolences to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi: Bu hadisə Azərbaycan üçün böyük itkidir

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