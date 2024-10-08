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Генсек ОТГ: В конце года пройдут мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации

Генсек ОТГ: В конце года пройдут мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации В конце этого года планируется проведение совместных мероприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ) по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 12:23
Генсек ОТГ: В конце года пройдут мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации

В конце этого года планируется проведение совместных мероприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ) по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом сказал Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на IV заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей организации, которое проходит в городе Шуша.

По его словам, страны ОТГ активно взаимодействуют на различных платформах: "Между государствами-членами организации существует двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество в области здравоохранения. Наши усилия направлены на углубление многостороннего взаимодействия".

Омуралиев выразил уверенность, что заседание будет успешным и плодотворным для дальнейшего развития сектора здравоохранения стран-членов.

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