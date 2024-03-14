Генсек ОТГ: Тюркским странам нужно сформировать список своего культурного наследия

Тюркским государствам необходимо самим сформировать список своего богатого культурного наследия.
Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев заявил журналистам.
"Проходящая сегодня в Баку конференция ["Изучение и сохранение исторического и культурного наследия тюркского мира – с точки зрения ЮНЕСКО"] очень своевременная и очень важная. Тема сегодняшней конференции сама говорит о том, что у тюркского мира, у наших народов - общее и богатое наследие, которое мы должны передать cледующим поколениям", - сказал он.
По словам Омуралиева, несмотря на то, что тюркские страны имеют богатое наследие, не все культурные объекты включены в список ЮНЕСКО, но вместе с ТЮРКСОЙ, Фондом тюркской культуры и наследия можно совместно работать в этом направлении.
"Только вместе мы сможем в этом мире выжить и идти вперед, а также передать наше наследие будущим поколениям", - подытожил генсек ОТГ.