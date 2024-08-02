Генсек: ОТГ сотрудничает с другими странами во имя мира в регионе

Организация тюркских государств (ОТГ) сотрудничает с другими государствами во имя регионального мира.

Организация тюркских государств (ОТГ) сотрудничает с другими странами во имя мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в интервью изданию The Astana Times.

По его словам, сотрудничество в рамках ОТГ охватывает 30 различных направлений: "Наши братские страны объединены общим языком, культурой, традициями и историей. Лидеры турецких государств развивают сотрудничество с самого начала обретения независимости в 1990-х годах. Ключевые приоритеты нашей организации отражены в Нахчыванском соглашении, подписанном главами государств. В число приоритетов входят укрепление доверия между сторонами, поддержание мира в регионе и за его пределами, продвижение общих позиций по внешнеполитическим вопросам, координация деятельности по борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и трансграничной преступностью, а также содействие эффективному региональному и двустороннему сотрудничеству во всех сферах".

К.Омуралиев отметил, что одним из главных приоритетов является создание новых возможностей для торговли и инвестиций в регионе.

"ОТГ стремится развивать сотрудничество в сфере культуры и образования. Мы также организуем фестивали, выставки и образовательные программы, особенно среди молодежи, чтобы продвигать и сохранять наше общее наследие. ОТГ планирует использовать цифровые платформы и технологии для расширения сотрудничества в таких областях, как кибербезопасность, цифровая экономика и инновации", - сказал он.