Генсек ОТГ: Следует максимально объединить усилия для минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций

Необходимо максимально объединить усилия, чтобы минимизировать ущерб от чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на второй встрече министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.
Он отметил, что совместное сотрудничество тюркских государств является важным шагом: "На сегодняшний день проведено 6 заседаний рабочих групп. Сейчас нашей целью является развитие связей между структурами, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов организации, обсуждение вопросов организации совместной и скоординированной деятельности во время чрезвычайных ситуаций и обсуждение проекта Соглашения о создании механизма гражданской обороны в рамках организации".