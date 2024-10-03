Генсек ОТГ: Шуша символизирует восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Шуша символизирует восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Шуша символизирует восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, опубликованной агентством "Анадолу" по случаю 15-летия ОТГ.

По его словам, Шуша представляет особое значение для тюркского мира: "Принятая в Шуше Карабахская декларация предусматривает более тесное сотрудничество в таких областях, как транспорт, энергетика и изменение климата".