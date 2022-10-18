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Генсек ОТГ поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Генсек ОТГ поздравил азербайджанский народ с Днем независимости Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем независимости.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 10:23
Генсек ОТГ поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем независимости.

Как сообщает Report, поздравительное письмо было опубликовано на сайте организации.

"В этот день, когда отмечается 31-я годовщина восстановления независимости Азербайджана, рад передать искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому азербайджанскому правительству и народу", - сказал генсек.

B.Амреев отметил, что большой прогресс и достижения Азербайджана в политической, экономической и социальной областях за этот 31 год, его важная роль в обеспечении мира, безопасности и стабильности в нашем регионе и за его пределами, его усилия по укреплению единства и солидарности между тюркскими народами приветствуются тюркским миром и всей международной общественностью: "Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву, всем министерствам, государственным и частным структурам Азербайджана за постоянную поддержку и помощь. Передаю Азербайджану свои искренние поздравления и желаю правительству и народу Азербайджана процветающего и светлого будущего".

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Версия на английском языке OTS Secretary General congratulates Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке TDŞ-nin Baş katibi Azərbaycan xalqını təbrik edib

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