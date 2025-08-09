Генсек ОТГ поддержал парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном

О нас

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 09:22
Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Омуралиев выразил свою поддержку подписанию Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафированию текста мирного договора.

Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.

Он также заявил о своей решительной поддержке совместного обращения Азербайджана и Армении о завершении работы минской группы ОБСЕ и связанных с ним структур.

"Это историческое событие знаменует собой значительный шаг на пути к установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа и за его пределами", - заявил он.

Версия на азербайджанском языке Daha bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla Ermənistan arasında Birgə Bəyannaməni alqışlayıb

