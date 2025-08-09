Генсек ОТГ поддержал парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Омуралиев выразил свою поддержку подписанию Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафированию текста мирного договора.
Как передает Report, об этом он написал в социальных сетях.
Он также заявил о своей решительной поддержке совместного обращения Азербайджана и Армении о завершении работы минской группы ОБСЕ и связанных с ним структур.
"Это историческое событие знаменует собой значительный шаг на пути к установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа и за его пределами", - заявил он.
I welcome the signing of the Joint Declaration by the President of the Republic of Azerbaijan and the Prime Minister of the Republic of Armenia and signing as a witness by the President of the United States on the outcomes of their meeting on 8 August 2025 in Washington D.C.,… pic.twitter.com/heCrg4ye94