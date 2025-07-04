Генсек ОТГ прибыл в Ханкенди на саммит ОЭС

12:13 Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств (ОТГ) Багдад Омуралиев 4 июля прибыл в Ханкенди.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев прибыл в Ханкенди, где сегодня стартует 17-й саммит Организации экономического сотрудничества.

Об этом сообщает корреспондент Report из Ханкенди.

Отметим, что саммит лидеров ОЭС впервые проходит в Ханкенди. В мероприятии принимают высокопоставленные делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.