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Генсек ОТГ прибыл в Ханкенди на саммит ОЭС

Генсек ОТГ прибыл в Ханкенди на саммит ОЭС 12:13 Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств (ОТГ) Багдад Омуралиев 4 июля прибыл в Ханкенди.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 12:18
Генсек ОТГ прибыл в Ханкенди на саммит ОЭС

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев прибыл в Ханкенди, где сегодня стартует 17-й саммит Организации экономического сотрудничества.

Об этом сообщает корреспондент Report из Ханкенди.

Отметим, что саммит лидеров ОЭС впервые проходит в Ханкенди. В мероприятии принимают высокопоставленные делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.

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