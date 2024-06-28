Генсек ОТГ и президент Кыргызстана обсудили подготовку к неформальному саммиту в Шуше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ.
В ходе встречи стороны обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту ОТГ в Шуше.
Генеральный секретарь проинформирован о шагах, предпринимаемых в направлении укрепления сотрудничества между странами-членами организации.
Стороны выразили заинтересованность в развитии стратегического сотрудничества.