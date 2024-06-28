О нас

Генсек ОТГ и президент Кыргызстана обсудили подготовку к неформальному саммиту в Шуше

Генсек ОТГ и президент Кыргызстана обсудили подготовку к неформальному саммиту в Шуше Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 16:20
Генсек ОТГ и президент Кыргызстана обсудили подготовку к неформальному саммиту в Шуше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

В ходе встречи стороны обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту ОТГ в Шуше.

Генеральный секретарь проинформирован о шагах, предпринимаемых в направлении укрепления сотрудничества между странами-членами организации.

Стороны выразили заинтересованность в развитии стратегического сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi Qırğızıstan Prezidenti ilə Şuşa Zirvəsinə hazırlığı müzakirə edib

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi