Генсек ОТГ и президент Кыргызстана обсудили подготовку к неформальному саммиту в Шуше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

В ходе встречи стороны обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту ОТГ в Шуше.

Генеральный секретарь проинформирован о шагах, предпринимаемых в направлении укрепления сотрудничества между странами-членами организации.

Стороны выразили заинтересованность в развитии стратегического сотрудничества.