Генсек ОТГ: Азербайджан является очень важной страной для развития тюркского мира

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев дал интервью Report в рамках неофициального саммита, проходящего 20-21 мая в Будапеште.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев дал интервью Report в рамках неформального Саммита ОТГ, прошедшего 20-21 мая в столице Венгрии – Будапеште. Он рассказал о приоритетах организации на предстоящий период, упрощении таможенных процедур, росте товарооборота, развитии транспортных коридоров, усилении военного сотрудничества, роли Азербайджана в ОТГ и других вопросах.

- В последние годы международный авторитет и функциональная роль ОТГ заметно возросли. По каким ключевым направлениям расширяется деятельность организации и какие основные приоритеты определены на ближайшую перспективу?

- За последние 15 лет Организация тюркских государств стремительно развивалась и превратилась в динамичную и целенаправленную региональную структуру. За короткий срок мы эволюционировали от консультативной платформы к результато-ориентированной организации и сегодня действуем более чем в 35 сферах – от торговли, энергетики и транспорта до образования, культуры, инноваций, цифровизации, здравоохранения, экологии и даже космических исследований.

Наша деятельность основана на концепции "Видение тюркского мира до 2040 года" и "Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы". Наша главная цель - укрепление институционального потенциала, расширение региональной связности и усиление глобального влияния тюркского мира. В числе приоритетов – развитие стратегической инфраструктуры, включая такие ключевые проекты, как Средний коридор (Транскаспийский маршрут) и железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан.

Как известно, в рамках ОТГ создан Механизм гражданской обороны для сотрудничества в сфере безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. Усиливаются совместные действия в области управления границами и кибербезопасности. Что касается экономики, хотел бы обратить внимание на подписанное в прошлом году Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA). Оно станет основой для укрепления доверия и эффективности цифровых операций, а также будет способствовать развитию электронной торговли и цифровых финансовых услуг в нашем регионе. Кроме того, создание Совета по тюркскому "зеленому" финансированию отражает нашу приверженность развитию рынков капитала, поддерживающих переход к устойчивой экономике.

Наряду с упомянутыми экономическими механизмами, своевременным и стратегически важным шагом стало учреждение Совета центральных банков. В то же время, Тюркский инвестиционный фонд (ТИФ), начавший свою деятельность с первоначальным капиталом в $600 млн, начнет финансирование стратегических проектов, охватывающих малое и среднее предпринимательство, логистику, ИКТ и "зеленую промышленность".

Еще одним важным достижением является деятельность Комитета по упрощению торговли. Сейчас он работает над упрощением торговых процессов, устранением барьеров и улучшением общего делового климата в регионе.

- Говоря о торговых процессах, хотелось бы узнать, какие конкретные шаги предусматриваются для расширения экономического сотрудничества и увеличения торгового оборота внутри тюркского мира?

- ОТГ всегда тщательно работала над повышением производительности и снижением барьеров, одновременно гармонизируя таможенные процедуры для движения товаров и услуг. В этом отношении, для обеспечения эффективной транспортировки продукции между государствами-членами был создан упрощенный таможенный коридор ОТГ. Это, несомненно, создаст конкурентное преимущество как в рамках Среднего коридора, так и Зангезурского коридора, способствуя развитию электронной торговли и диверсификации цепочек поставок.

ОТГ привержена укреплению транспортных связей вдоль Среднего коридора. Ряд инициатив, таких как E-TIR, E-Permit и E-CMR, служат для устранения барьеров на пути эффективного и бесперебойного транспортного сообщения, а также для создания новых рамок для упрощения различных автомобильных, железнодорожных и морских транспортных операций.

С этой целью ОТГ продвигает сотрудничество в транспортной сфере через ряд механизмов, таких как регулярные встречи на уровне министров, координационные комитеты по транспорту, рабочая группа по развитию транспорта и рабочая подгруппа по цифровизации.

Известно, что тюркский мир, где проживает 175 млн человек и который охватывает территорию в 4,5 млн кв. км, обладает огромным экономическим потенциалом. В 2024 году наш совокупный ВВП превысил $2,1 трлн, а торговый оборот достиг $1,1 трлн. Страны ОТГ занимают 12-е место в мире по общему показателю ВВП, а их совместный объем внешней торговли составляет $850 млрд. Однако, только 7% этой торговли, то есть примерно $57 млрд, осуществляется внутри ОТГ, тогда как еще несколько лет назад он не превышал 3%. Наша цель - в ближайшее время довести этот показатель до 10%.

- Какие работы, по вашему мнению, необходимо выполнить для достижения этой цели?

- Прежде всего мы должны устранить основные препятствия, в частности, в сфере транспорта и логистики. В этом направлении ведется активная работа, реализуются долгосрочные проекты со стороны ООН и Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Совершенствование инфраструктуры вдоль Среднего коридора нацелено на увеличение объема перевозимых грузов в 3 раза к 2030 году – до 11 млн тонн. Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, являющийся важной составляющей этого коридора, значительно сократит транзитные расстояния и будет иметь потенциал для перевозки до 15 млн тонн грузов в год.

Мы также достигаем значительного прогресса в транспортной и таможенной сферах. Упомянутые ранее соглашения, такие как "упрощенный таможенный коридор" ("Соглашение о создании упрощенного таможенного коридора между правительствами ОТГ" – ред.), Международные комбинированные грузоперевозки ("Соглашение о международных комбинированных грузоперевозках между правительствами государств-членов Организации тюркских государств" – ред.) и инициативы по цифровизации, такие как E-Permit, E-CMR, E-TIR, помогают упростить логистику и повысить эффективность торговли. Все эти усилия служат углублению экономической интеграции в регионе и улучшению торговых потоков между государствами-членами.

Кроме того, мы перешли на новый этап сотрудничества в области исследования космоса. На 11-м саммите в Бишкеке было подписано соглашение о разработке и запуске на орбиту совместного спутника стран-членов ОТГ. Этот спутник будет использоваться для метеорологических наблюдений, предупреждения о стихийных бедствиях, агро-мониторинга и оценки продуктивности.

В настоящее время запущено более 15 новых форматов сотрудничества, включая совместную деятельность министров промышленности, юстиции и центральных избирательных органов. В сфере образования через Союз тюркских университетов продвигаются совместные дипломные программы и схемы мобильности студентов и преподавателей.

В последние годы наша сфера деятельности охватывает также новые направления, такие как "зеленая энергия" и климатическая устойчивость. В этой области реализуются такие инициативы, как "Тюркское зеленое видение" и Институт по предотвращению засухи, действующий в Будапеште.

- В последнее время также активно обсуждаются вопросы, связанные с механизмами обеспечения коллективной безопасности и обороны. Какие инициативы существуют в области военного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств?

- Сотрудничество в военной и оборонной сфере в ОТГ постепенно становится все более важным направлением, основанным на региональной стабильности и общих стратегических интересах.

В декларациях саммитов в Стамбуле и Самарканде указаны поручения глав государств о проведении странами-членами регулярных политических консультаций и консультаций по вопросам безопасности с целью обеспечения тесной координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Это направление более подробно изложено в документе "Видение тюркского мира-2040". В этом документе в качестве стратегической цели указано создание широкой сети сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами для борьбы с радикализацией, экстремизмом, исламофобией, ксенофобией, терроризмом и укрепления пограничной безопасности.

Стратегический документ ОТГ на 2022-2026 годы также определяет четкие цели для сотрудничества в оборонной сфере. В этом документе рекомендуется укрепление технического сотрудничества между соответствующими национальными учреждениями и организациями оборонной промышленности, создание механизмов обмена информацией и опытом в области военных инноваций, оборонных технологий и авиации.

В этом году ОТГ начинает новую инициативу по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. В июле 2025 года в рамках выставки IDEF-2025 планируется проведение первой встречи руководителей институтов оборонной промышленности государств-членов. Это мероприятие станет важным шагом в плане начала многостороннего сотрудничества в оборонной промышленности. После этого начнутся подготовительные работы к организации первой встречи министров обороны тюркских государств.

Кроме того, в рамках ОТГ обсуждается "Концепция общей безопасности". Эта инициатива направлена на укрепление коллективной безопасности в тюркском мире путем формирования единой позиции и координированной реакции на возникающие угрозы и вызовы.

- Роль Азербайджана в тюркском мире усиливается как в политическом, так и в экономическом отношении. Как инициативы Азербайджана и созданные им возможности для регионального сотрудничества в постконфликтный период отражены в повестке ОТГ?

- Азербайджан является членом-учредителем ОТГ, соглашение о создании организации было подписано в 2009 году в Нахчыване.

В первую очередь, следует отметить, что Азербайджан, географически расположенный в центре тюркского региона, имеет особое значение для единого тюркского мира. Связанный с другими тюркскими государствами общностью истории, языка, культуры и традиций, Азербайджан играет роль моста в тюркском мире.

Во-вторых, мы можем с гордостью отметить значительное политическое, экономическое и социальное развитие, которого достиг Азербайджан после восстановления своей независимости в 1991 году. За прошедшие годы Азербайджан доказал, что является надежным партнером на международной арене.

В эпоху серьезных политических и военных потрясений в мире воля и способность любой страны поддерживать мир, стабильность и безопасность приобретают большую ценность. Политика Азербайджана, являющегося частью тюркского мира, в этом направлении может служить примером. Сегодня Азербайджан, полностью восстановив свой суверенитет и территориальную целостность на основе принципов международного права, вносит весомый вклад в мир, стабильность и процветание не только внутри страны, но и в регионе и за его пределами.

Кроме того, Азербайджан является очень важной страной в регионе тюркского мира с точки зрения развития торговли, транспорта и коммуникаций. Азербайджан является одним из инициаторов региональных проектов в сфере энергетики и транспорта в двустороннем и многостороннем формате среди тюркских государств. Как известно, Азербайджан осуществил ряд крупных региональных проектов в области энергетики и транспорта, таких как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие.

Соглашение, подписанное 17 декабря 2022 года Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, направлено на установление стратегического партнерства в области развития и передачи "зеленой энергии". Этот проект предусматривает прокладку подводного электрического кабеля по дну Черного моря. Кабель предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Мы считаем, что этот проект может стать новым и надежным источником энергии для ЕС.

В то же время Азербайджан увеличивает инвестиции для повышения пропускной способности транспортного коридора Восток-Запад, соединяющего страны Центральной Азии и Турцию через свою территорию.

Хотел бы отметить, что по инициативе президента Азербайджана, помимо регулярных встреч Совета глав государств ОТГ, ежегодно проводятся неформальные саммиты. Один из таких саммитов Азербайджан принимал в 2024 году в городе Шуша, и эта встреча была посвящена теме "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатических действий".

В 2025 году Азербайджан будет принимать официальный саммит ОТГ, после чего будет осуществлять председательство в организации.

Секретариат ОТГ всегда ощущал сильную политическую волю, демонстрируемую руководством Азербайджана для усиления и укрепления тюркского мира. В этом отношении я хотел бы сослаться на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии инаугурации, состоявшейся 14 февраля 2024 года. Президент в своем выступлении подчеркнул, что ОТГ является главной международной организацией для Азербайджана, потому что эта организация - одна семья.

По словам президента, тюркский мир обладает широкой географией, большой территорией, большой военной силой, большой экономикой, природными ресурсами, транспортными путями, растущим населением, наши народы имеют общие корни - "Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет! Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе".

- На каком уровне находятся партнерские и дипломатические отношения ОТГ с другими международными организациями - ООН, Организацией исламского сотрудничества, Европейским союзом и Движением неприсоединения? Какие шаги предпринимаются для того, чтобы организация имела право голоса в глобальном масштабе?

- ОТГ активно работает над укреплением своего международного авторитета посредством стратегического сотрудничества с глобальными институтами. Мы подписали меморандумы о взаимопонимании и планы действий с рядом учреждений ООН, такими как UN-Habitat, ВОЗ, ФАО и ЮНИДО. Эти соглашения направлены на общие цели, такие как развитие устойчивых городов, готовность системы здравоохранения, продовольственная безопасность и чистая энергия.

Кроме того, связи ОТГ с АСЕАН, ОБСЕ, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, ОИС и Африканским союзом расширяют ее дипломатическое влияние за пределами тюркского мира.

Мы также развиваем отношения с ЕС через Венгрию, которая является членом Европейского союза и играет роль стратегического моста между тюркским миром и Европой. Дорожная карта, подписанная между Секретариатом ОТГ и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии в рамках председательства Венгрии в ЕС, заложила основу для более тесного сотрудничества в области торговли, образования, инноваций и управления окружающей средой.