Генсек ОТГ: Азербайджан играет ключевую роль в укреплении тюркского мира

Азербайджан остается одним из главных двигателей политического и экономического сближения в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Азербайджан является одним из основных инициаторов политического и экономического сближения в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что Азербайджан с момента подписания Нахчыванского соглашения в 2009 году занимает особое место в тюркском пространстве.

"Географически расположенный в центре Тюркского региона, Азербайджан является связующим звеном между тюркскими народами. После восстановления независимости в 1991 году страна добилась значительных успехов в политике, экономике и социальной сфере и зарекомендовала себя как надежный партнер на международной арене", — отметил он.

По его словам, после восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджан является важным фактором стабильности и процветания не только в регионе, но и за его пределами.

В качестве примера стратегических проектов, инициированных Азербайджаном, он привел строительство нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан, Южный газовый коридор и железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.

Генсек также напомнил о соглашении между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, подписанном в декабре 2022 года, которое предусматривает строительство подводного энергетического коридора по дну Черного моря — для поставок зеленой энергии в Европу.

"Считаем, что этот проект может стать новым и надежным источником энергии для Европейского Союза", - сказал Омуралиев.

Он отметил, что Азербайджан активно инвестирует в расширение пропускной способности транспортного коридора Восток–Запад и проводит важные инициативы в рамках ОТГ, включая проведение неформального саммита в Шуше в 2024 году и предстоящий официальный саммит в 2025 году, на котором страна примет председательство в организации.