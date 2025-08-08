О нас

Внешняя политика
8 августа 2025 г. 22:33
Генсек ООН внимательно следит за встречей лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за подготовкой к встрече лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в Вашингтоне.

Об этом американскому бюро Report сообщила заместитель пресс-секретаря генсека ООН Стефани Трембле.

Заместитель пресс-секретаря добавила, что Гутерриш приветствует и поддерживает встречу, которая пройдет в Вашингтоне под председательством президента США Дональда Трампа: "Он всегда поддерживал и поощрял продвижение Армении и Азербайджана в направлении полной нормализации отношений".

Она добавила, что генеральный секретарь сделает заявление по поводу достигнутого соглашения между двумя странами в Вашингтоне после встречи.

Версия на английском языке UN Secretary General closely follows Aliyev-Pashinyan meeting in Washington
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Vaşinqton görüşünü yaxından izləyir

