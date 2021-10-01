Генсек ООН: Следует наказывать преступников, выбирающих себе в качестве жертвы пожилых людей

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш распространил обращение по случаю Международного дня пожилых людей.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш распространил обращение по случаю Международного дня пожилых людей.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Поддерживаем контакты с близкими. Посещаем религиозную службу. Высказываем свою позицию. Все эти и многие другие действия мы все чаще совершаем в Интернете, особенно в условиях введенных в ответ на пандемию COVID-19 ограничений, с которыми сталкиваются как отдельные люди, так и социальные группы. Ориентироваться в мире, в растущей степени зависящем от технологий, непросто, и, пожалуй, ни одна группа населения не выиграет от получения поддержки в этом плане больше, чем пожилые люди.

Тема Международного дня пожилых людей в этом году: "Равенство возможностей в цифровой сфере для людей всех возрастов" — предоставляет ценную возможность для того, чтобы возможности представителей разных поколений были расширены на благо всего общества.

Во время пандемии пожилые люди нередко оказываются в большей изоляции. В большей степени подвергаются они и опасности пострадать от растущей угрозы киберпреступности. Принимая все возможные меры для привлечения к ответственности бессовестных преступников, выбирающих себе в качестве жертвы пожилых людей, мы в то же время должны работать над совершенствованием навыков в области цифровых технологий, которыми эти люди обладают, в качестве важного средства их защиты и повышения их благополучия.

Пожилые люди — это не просто уязвимая группа населения; они служат источником знаний и опыта и вносят существенный вклад в наш коллективный прогресс. Получив возможность доступа к новым технологиям, их освоения и использования, пожилые люди будут в большей мере способны вносить свой вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), в которых выражен всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению к 2030 году всем людям здоровья, мира и процветания.

В Международный день пожилых людей в этом году я призываю обеспечить более инклюзивный характер политики, стратегий и предпринимаемых действий в интересах достижения равенства возможностей в цифровой сфере для людей всех возрастов".