Генсек ООН: Следует наказывать преступников, выбирающих себе в качестве жертвы пожилых людей

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш распространил обращение по случаю Международного дня пожилых людей.
Как передает Report, в обращении говорится:
"Поддерживаем контакты с близкими. Посещаем религиозную службу. Высказываем свою позицию. Все эти и многие другие действия мы все чаще совершаем в Интернете, особенно в условиях введенных в ответ на пандемию COVID-19 ограничений, с которыми сталкиваются как отдельные люди, так и социальные группы. Ориентироваться в мире, в растущей степени зависящем от технологий, непросто, и, пожалуй, ни одна группа населения не выиграет от получения поддержки в этом плане больше, чем пожилые люди.
Тема Международного дня пожилых людей в этом году: "Равенство возможностей в цифровой сфере для людей всех возрастов" — предоставляет ценную возможность для того, чтобы возможности представителей разных поколений были расширены на благо всего общества.
Во время пандемии пожилые люди нередко оказываются в большей изоляции. В большей степени подвергаются они и опасности пострадать от растущей угрозы киберпреступности. Принимая все возможные меры для привлечения к ответственности бессовестных преступников, выбирающих себе в качестве жертвы пожилых людей, мы в то же время должны работать над совершенствованием навыков в области цифровых технологий, которыми эти люди обладают, в качестве важного средства их защиты и повышения их благополучия.
Пожилые люди — это не просто уязвимая группа населения; они служат источником знаний и опыта и вносят существенный вклад в наш коллективный прогресс. Получив возможность доступа к новым технологиям, их освоения и использования, пожилые люди будут в большей мере способны вносить свой вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), в которых выражен всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению к 2030 году всем людям здоровья, мира и процветания.
В Международный день пожилых людей в этом году я призываю обеспечить более инклюзивный характер политики, стратегий и предпринимаемых действий в интересах достижения равенства возможностей в цифровой сфере для людей всех возрастов".