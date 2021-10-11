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Генсек ООН распространил послание в связи с Международным днем девочек

Генсек ООН распространил послание в связи с Международным днем девочек Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к мировой общественности в связи с Международным днем девочек.
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 10:38
Генсек ООН распространил послание в связи с Международным днем девочек
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к мировой общественности в связи с Международным днем девочек.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Помогать девочкам всего мира быть сильными и здоровыми и бороться за расширение их прав и возможностей — это задача, стоящая на повестке каждого дня в году. Международный день девочек предоставляет нам возможность подтвердить нашу приверженность этому делу глобальной значимости.

Сегодня девочки являются частью цифрового поколения. Наша обязанность — быть рядом с ними, где бы они ни были и в каких бы обстоятельствах ни находились, расширять их возможности и усиливать их голоса как инициаторов перемен в цифровой сфере, а также устранять препятствия, с которыми они сталкиваются в цифровом пространстве.

Путь к цифровому равенству девочек крут и непрост. Огромный разрыв в использовании Интернета между географическими регионами и поколениями вырос с 11 процентов в 2013 году до 17 процентов шесть лет спустя. Более чем в двух третях всех стран мира девочки составляют лишь 15 процентов выпускников высших учебных заведений по направлениям НТИМ — наука и техника, инженерное дело и математика.

Девочки обладают равными с мальчиками способностями и огромным потенциалом в этих областях, и от расширения их возможностей выигрывают все члены общества. Я стал свидетелем этого задолго до начала своей политической карьеры, когда работал учителем в Лиссабоне. Именно тогда я лично убедился в силе образования и его способности поднимать отдельных лиц и целые сообщества на более высокий уровень. Опыт, приобретенный в те дни, продолжает определять мое видение гендерного равенства в образовании и сегодня.

Инвестиции в устранение цифрового гендерного разрыва приносят огромные дивиденды для всех. Организация Объединенных Наций стремится работать с девочками, с тем чтобы представители этого поколения, кем бы они ни были и в каких бы обстоятельствах ни находились, могли реализовать свой потенциал. Коалиция действий по вопросам использования технологий и инноваций, действующая в рамках форума "Поколение равенства", — это наша новая платформа, объединяющая усилия и инвестиции правительства, представителей гражданского общества и частного сектора и молодых лидеров, направленные на реализацию коллективных инициатив в поддержку доступа девочек к цифровым технологиям, развития их соответствующих навыков и стимулирования их творческой активности.

Давайте вместе добиваться того, чтобы девочки в полной мере играли свою роль в жизни цифрового поколения и участвовали в планировании и построении нашего общего будущего".

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Версия на английском языке UN Secretary-General's message on International Day of Girl Child
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Beynəlxalq Qızlar Günü ilə bağlı müraciət yayıb

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