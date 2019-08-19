Генсек ООН распространил послание по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) распространил послание по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Во Всемирный день гуманитарной помощи мы воздаем должное гуманитарным работникам всего мира, которые, рискуя своей жизнью, помогают сохранять и улучшать жизнь других людей. В этом году мы выражаем особую признательность гуманитарным работницам за ту огромную помощь, которую они оказывают миллионам остро нуждающихся женщин, мужчин и детей.

Гуманитарные работницы находятся на переднем крае, выполняя задачи от оказания поддержки гражданским лицам, оказавшимся в кризисной ситуации до борьбы со вспышками заболеваний. Их присутствие способствует повышению эффективности операций по оказанию помощи за счет расширения сферы их охвата. Оно способствует также гуманитарному реагированию на случаи гендерного насилия, число которых увеличивается во время чрезвычайных ситуаций.

Сегодня и в остальные дни этого месяца мы предлагаем вам поделиться своими впечатляющими историями на своих сайтах в Интернете и в социальных сетях. Тем самым мы еще раз подтверждаем свою приверженность укреплению роли женщин в гуманитарных операциях. Мировые лидеры и все стороны конфликтов должны обеспечивать защиту гуманитарных работников от пагубных действий, как того требуют нормы международного права.

Сегодня повсюду в мире продолжают совершаться серьезные нарушения международного гуманитарного права и права в области прав человека. Они должны подвергаться расследованию и преследоваться в судебном порядке. Во Всемирный день гуманитарной помощи и повседневно мы выступаем в защиту гуманитарных работников во всем мире".