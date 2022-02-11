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Генсек ООН призвал обеспечить женщинам и девочкам условия для занятий наукой

Генсек ООН призвал обеспечить женщинам и девочкам условия для занятий наукой "В наше время лишь один из трех исследователей в области науки и техники в мире — женщина. Структурные и социальные барьеры не позволяют женщинам и девочкам заняться наукой и добиться успехов в ней".
Внешняя политика
11 февраля 2022 г. 13:47
Генсек ООН призвал обеспечить женщинам и девочкам условия для занятий наукой
Антониу Гутерреш

"В наше время лишь один из трех исследователей в области науки и техники в мире — женщина. Структурные и социальные барьеры не позволяют женщинам и девочкам заняться наукой и добиться успехов в ней".

Как сообщили Report в представительстве ООН в Азербайджане, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал в своем послании по случаю Международного дня женщин и девочек в науке.

"Пандемия COVID-19 в еще большей степени усугубила гендерное неравенство, приведя к закрытию школ, росту насилия и увеличению бремени, связанного с уходом на дому. Это неравенство лишает наш мир огромного нереализованного таланта и новаторского потенциала. Без учета мнения женщин мы не можем сделать так, чтобы наука и техника работали для всех людей.
Мы можем — и обязаны — принять меры.
Принимая стратегии, благодаря которым классные комнаты наполнятся девочка-ми, изучающими технологии, физику, инженерное дело, математику.

Принимая целенаправленные меры для предоставления женщинам возможностей для роста и лидерства в лабораториях, научно-исследовательских институтах и университетах. Проявляя решимость покончить с дискриминацией и стереотипами в отношении женщин в науке.
И прилагая более активные усилия для расширения возможностей женщин, при-надлежащих к меньшинствам.

Все это особенно актуально в такой важнейшей области, как искусственный интеллект. Между низким уровнем представленности женщин в сфере искусственного интеллекта и абсурдными и обусловленными гендерной предвзятостью алгоритмами, для которых мужчины являются стандартом, а женщины — исключением, существует прямая связь. Нам нужно, чтобы больше женщин занимались разработкой искусственного интеллекта, который служит интересам всех и способствует гендерному равенству.

Нам также нужно обратить вспять тенденции, не позволяющие молодым женщинам-ученым строить карьеру, которая поможет человечеству решать вопросы, связанные с климатом и экологическими кризисами. Я сам преподавал инженерное дело. Я знаю по личному опыту, что девушки и юноши в равной степени способны заниматься наукой и искренне увлечены ею, преисполнены идей и готовы трудиться на благо мирового прогресса.

Мы должны обеспечить им доступ к одинаковым возможностям обучения и трудоустройства на равных условиях.
В этот Международный день женщин и девочек в науке я призываю всех создавать среду, в которой женщины смогут реализовать свой истинный потенциал, а сегодняшние девочки смогут завтра стать ведущими учеными и новаторами, строя справедливое и устойчивое будущее для каждого" - говорится в послании.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi qadın və qızların elmlə məşğul olması üçün şərait yaradılmasına çağırıb

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