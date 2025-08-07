Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует трехстороннюю встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится завтра в Вашингтоне.

Об этом американскому бюро Report заявил заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, ООН всегда поддерживала и поощряла любой прогресс в направлении полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"В частности, в этом плане были очень важны шаги, предпринятые в марте для согласования проекта мирного соглашения между двумя странами. Генеральный секретарь Гутерриш положительно воспринимает и приветствует завтрашнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана с президентом Дональдом Трампом", - подчеркнул Фархан Хак.

