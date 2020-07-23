Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана

Антониу Гутерриш высказал беспокойство в связи с военными столкновениями на армяно-азербайджанской границе

22 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в первую очередь высказал беспокойство в связи с военными столкновениями, произошедшими на армяно-азербайджанской границе и выразил сожаление в связи с человеческими жертвами. Генеральный секретарь ООН также отметил, что статус-кво на переговорах, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, не может продолжаться вечно, он призвал положить конец военным действиям и продолжить переговоры.

Президент Ильхам Алиев выразил генеральному секретарю ООН признательность за телефонный звонок и личное внимание к произошедшим на границе событиям. Глава государства сообщил, что армянская сторона подвергла обстрелу не только азербайджанских военнослужащих, но и азербайджанские села, в результате чего наряду с нашими военнослужащими погиб 76-летний мирный гражданин. В результате адекватного ответа азербайджанской армии атака Армении была пресечена, и в настоящее время ситуация относительно стабилизировалась. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что столкновения произошли далеко от оккупированных Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, и Азербайджан не имеет военных целей на территории Армении. Мы просто должны защищать и защищаем свои территории и наших граждан.

Глава государства отметил, что согласен с мыслью генерального секретаря ООН о том, что статус-кво не может продолжаться вечно, и подчеркнул, что Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию за столом переговоров. Однако заявления премьер-министра Армении о том, что «Нагорный Карабах – это Армения», а также о том, что «Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а Нагорным Карабахом» ставят переговорный процесс под серьезную угрозу.

Глава государства еще раз констатировал, что Армения уже около 30 лет игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, требующие безотлагательного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил генерального секретаря ООН за телефонный звонок и внимание к событиям, произошедшим на границе.