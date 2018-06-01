Генсек ООН поздравил президента Ильхама Алиева

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Aнтониу Гутерриш направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Рад передать азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Богатство Организации Объединенных Наций – в разнообразии стран-членов. Когда страны, объединившиеся под девизом "Мы – народы", высоко ставят ценности, закрепленные в Уставе ООН, это еще более укрепляет нашу миссию. В период широкого распространения глобальных вызовов, а также наличия больших возможностей для их решения, эти ценности являются надежными средствами, объединяющими нас.

В то время, когда Вы отмечаете этот национальный праздник, я выражаю готовность активно участвовать в построении более эффективной Организации Объединенных Наций, а также обеспечении мира, устойчивого развития и прав человека.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".